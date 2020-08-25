Merkez Hakem Kurulu (MHK) yeni başkanı Serdar Tatlı kimdir?

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısının ardından MHK'nın yeni başkanının Serdar Tatlı olduğu açıklandı. Peki Serdar Tatlı kimdir? İşte Serdar Tatlı'nın hayatı ve biyografisi...

Zekeriya Alp’in istifasından sonra boşalan Merkez Hakem Kurulu başkanlığı için Serdar Tatlı’nın adı kesinleşti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) toplantısının ardından Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) yer alacak üyeler de belirlendi.

MHK KURULUNDA KİMLER YER ALIYOR?

Bugün gerçekleşen kurul toplantısının ardından yeni MHK’de, başkanvekilliği için Metin Tokat ve Erol Ersoy netleşirken, Hikmet Öksüzoğlu, Kadir Tozlu, Mahmut Çetiner, Kamil Abitoğlu, Nedim Göklü ve Ahmet Erdoğan’ın da kurulda yer alacağı öğrenildi.

ZEKERİYA ALP'İN ELEŞTİRİLERE MARUZ KALMASI

Geçen sezon hakem hataları nedeniyle ağır eleştirilere maruz kalan Zekeriya Alp MHK’si, ikinci kez göreve gelirken Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar’ı kadro dışı bırakmıştı.

Bu tasarruf kabul görmezken, gözler Serdar Tatlı’ya çevrilmişti.

MHK'DA İSTENMEYEN İSİMLER

TFF üzerinde etkili bazı kulüplerin aleyhlerine verilen kararlar nedeniyle üst düzey bir kaç hakemi istemediği öne sürüldü. Bu isimlerin Hüseyin Göçek, Alper Ulusoy ve Halis Özkahya olduğu belirlendi.

Görevlendirme öncesi böyle bir pazarlığın yapılma olasılığı ise, yeni MHK’nin tarafsızlığına gölge düşürecek bir tavır olarak değerlendirildi. Tatlı ve kurmaylarının da böyle bir isteğe sıcak bakmadığı vurgulandı.

MHK YENİ BAŞKANI SERDAR TATLI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) yeni başkanı Serdar Tatlı oldu.

TFF'den yapılan açıklamada, TFF yönetim kurulunun bugün gerçekleştirilen toplantısında MHK Başkan ve üyelerinin belirlendiği belirtildi.

SERDAR TATLI BAŞKANLIĞINDAKİ MERKEZ HAKEM KURULU ÜYELERİ KİM

Serdar Tatlı başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulunda üyeler ise şunlar:

Metin Tokat, Erol Ersoy, Kadir Tozlu, Mahmut Çetiner, Mustafa Kamil Abitoğlu, Hikmet Öksüzoğlu, Ahmet Erdoğan, Nedim Göklü.