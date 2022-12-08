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    Mersin'de 1 milyon liralık çamaşır makinelerini depoya saklayan şoföre gözaltı

    Mersin'den Suriye'ye nakliyesini yaptığı 1 milyon 118 bin liralık 180 çamaşır makinesini depoya saklayan tır şoförü H.Ö., polis ekiplerince yakalandı.
    • 08.12.2022 - 17:24
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    Mersin'de 1 milyon liralık çamaşır makinelerini depoya saklayan şoföre gözaltı

    Mersin'de faaliyet gösteren firma tarafından Suriye'nin Azez şehrine gönderilmek istenen, 1 milyon 118 bin değerindeki 180 çamaşır makinesinin taşıması için Hatay'da faaliyet gösteren nakliye firması ile anlaşıldı.

    Terk edilmiş tır boş çıktı

    Nakliye için çamaşır makinelerinin yüklendiği tır, Hatay'da terk edilmiş bulundu ve makinelerin içinde olmadığı tespit edildi.

    Polis, makineleri depoda buldu

    Polis ekiplerinin kamera kaydı incelemesi sonucu çamaşır makineleri, Maşuklu Mahallesi'ndeki depoda ele geçirildi.

    Mersin de 1 milyon liralık çamaşır makinelerini depoya saklayan şoföre gözaltı #1

    Tır şoförü gözaltında

    DHA'nın haberine göre, tır şoförü H.Ö., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

    Makineler, firmaya teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Mersin de 1 milyon liralık çamaşır makinelerini depoya saklayan şoföre gözaltı #2


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