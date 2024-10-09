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Mersin'de 10 milyon değerinde makaron ele geçirildi

Mersin'de 10 milyon değerinde makaron ele geçirildi Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 10 milyon lira olan 12 milyon adet makaron ile bin adet sahte bandrol ele geçirildi.