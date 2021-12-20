Mersin'de 120 litre sahte içki ele geçirildi

Tarsus ilçesinde polisin baskın yaptığı bir evde 120 litre sahte içki ele geçirildi.

Yeni yıla girmeden önce sahte içki vakaları artmaya devam ediyor.

POLİS BİR EVE BASKIN YAPTI

Mersin'in Tarsus ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, sahte içki üretildiği yönünde ihbarda bulunulan Aliefendioğlu Mahallesi'ndeki bir eve baskın yaptı.

120 LİTRE SAHTE İÇKİ TESPİT EDİLDİ

Evde arama yapan polis, 120 litre sahte içki ele geçirildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.