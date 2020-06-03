Mersin'de, 145 kilo balina kusmuğu ele geçirildi

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, parfüm üretiminde kullanılan ve 11 milyon lira değerinde olan balina kusmuğu bulundu.

Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir adreste parfüm yapımında kullanılan gümrük kaçağı balina kusmuğu maddesi bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

11 MİLYON LİRA DEĞERİNDE BALİNA KUSMUĞU

Tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları arama sonucunda, piyasa değeri 11 milyon lira olan 116 kilogram siyah, 29 kilogram beyaz olmak üzere toplamda 145 kilogram balina kusmuğu maddesi ile bu maddenin çözülmesinde kullanılan 200 ml ambergris sıvısı ele geçirdi.

Ele geçirilen malzemeler, savcı talimatıyla Mersin Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ele geçirilen maddelerle ilgili soruşturma devam ediyor.

BALİNA KUSMUĞU NEDİR

Balina kusmuğu, Türkiye'de görülmüş 4 balina türünden biri olan İspermeçet balinasının midesini kılçık kemik gibi kesici delici elemanlardan korumak için ürettiği, zaman geçtikçe sertleşen ve birleşip yumrulaşan, bir süre sonra dışkı ile veya kusarak dışarı atılan, parfüm üreten şirketlerin koku kalıcılığını sağlamak için ayrıştırıp kullandığı ham maddeye verilen addır.