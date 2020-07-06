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- Mersin'de 2 kişi maske uyarısı yapan şoförü darbetti
Mersin'de 2 kişi maske uyarısı yapan şoförü darbetti
- DHA
- 06.07.2020 - 17:35
Mersin'in Tarsus ilçesi, Yarbay Şemsettin Mahallesi Muhtarlığı önündeki duraktan belediye otobüsüne binmeye çalışan maskesiz 2 kişiyi, otobüs şoförü M.T. (65) maskesiz otobüse binemeyecekleri konusunda uyardı.
OTOBÜSE BİNİP YUMRUKLADILAR
2 kişi, uyarıyı dikkate almayıp, maskesiz otobüse binmek için ısrar etti. Bu sırada 2 kişiden biri, otobüse binip küfrettiği M.T.'yi yumruklamaya başladı.
Otobüs şoförü M.T.'nin darbedildiğini gören çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
2 saldırgan olay yerinden kaçarken, gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan M.T. hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, M.T.'nin darbediliği anlar otobüsün güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.
Mersin'de 2 kişi maske uyarısı yapan şoförü darbetti VİDEO
POLİS ŞAHISLARI ARIYOR
Polis ekipleri, saldırganların yakalanması için başlattığı çalışma kapsamında otobüsteki kamera kayıtlarını incelemeye alıp, çalışma başlattı.