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    Mersin'de 24 doz korona aşısı kayboldu

    İl Sağlık Müdürlüğü, Toros Devlet Hastanesi'nde 24 doz aşının kaybolmasıyla ilgili soruşturma başlattı.
    • DHA
    • 02.02.2021 - 13:24
    • Güncelleme : 02.02.2021 - 13:33
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    Mersin'de 24 doz korona aşısı kayboldu

    Mersin'deki Toros Devlet Hastanesi’nde sağlık çalışanları için koronavirüs aşısı getirildi.

    Sağlıkçılar için getirilen Sinovac aşı herkesin aşılanmasına yetmedi.

    AŞILAR EKSİK ÇIKTI

    Bunun üzerine personel sayım yaptı. Sayımda, 24 doz aşının kaybolduğu tespit edildi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Mersin İl Sağlık Müdürlüğü, kaybolan aşılarla ilgili soruşturma başlattı.


    Mersin de 24 doz korona aşısı kayboldu #1

    Mersin de 24 doz korona aşısı kayboldu #2

    Mersin de 24 doz korona aşısı kayboldu #3

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