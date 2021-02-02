Mersin'de 24 doz korona aşısı kayboldu
İl Sağlık Müdürlüğü, Toros Devlet Hastanesi'nde 24 doz aşının kaybolmasıyla ilgili soruşturma başlattı.
- DHA
- 02.02.2021 - 13:24
- Güncelleme : 02.02.2021 - 13:33
Mersin'deki Toros Devlet Hastanesi’nde sağlık çalışanları için koronavirüs aşısı getirildi.
Sağlıkçılar için getirilen Sinovac aşı herkesin aşılanmasına yetmedi.
AŞILAR EKSİK ÇIKTI
Bunun üzerine personel sayım yaptı. Sayımda, 24 doz aşının kaybolduğu tespit edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü, kaybolan aşılarla ilgili soruşturma başlattı.