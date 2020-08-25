Mersin'de 425 litre sahte içki ele geçirildi

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, Rus uyruklu kişiyi gözaltına aldı.

Mersin'de sahte içki operasyonu düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Rus uyruklu bir şahsın Mezitli ilçesindeki bir apartman dairesinde sahte alkol üretimi yaptığını belirledi.

SAHTE İÇKİ OPERASYONU

Deniz Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenleyen polis, evde yaptığı aramada 210 litre içime hazır şarap, 15 litre içime hazır likör, 200 litre içime hazır içki sıvısı ve çeşitli ebatlarda 48 adet boş şişe ile plastik huni ele geçirdi.

SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan Rus uyruklu R.G, ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.