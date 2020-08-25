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    Mersin'de 425 litre sahte içki ele geçirildi

    Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, Rus uyruklu kişiyi gözaltına aldı.
    • İHA
    • 25.08.2020 - 17:02
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    Mersin'de 425 litre sahte içki ele geçirildi

    Mersin'de sahte içki operasyonu düzenlendi.

    İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Rus uyruklu bir şahsın Mezitli ilçesindeki bir apartman dairesinde sahte alkol üretimi yaptığını belirledi.

    SAHTE İÇKİ OPERASYONU

    Deniz Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenleyen polis, evde yaptığı aramada 210 litre içime hazır şarap, 15 litre içime hazır likör, 200 litre içime hazır içki sıvısı ve çeşitli ebatlarda 48 adet boş şişe ile plastik huni ele geçirdi.

    SERBEST BIRAKILDI

    Gözaltına alınan Rus uyruklu R.G, ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

    Mersin de 425 litre sahte içki ele geçirildi #1

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