Mersin'de, 5 yaşındaki çocuğa kum havuzu sürprizi

Koronavirüs önlemleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyan minik Ateş'e, komşuları tarafından kum havuzu sürprizi yapıldı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde yaşayan Ahmet ve Yıldız Çakır çifti, belediyeyi arayarak komşuları Efsun Uçuk'un 5 yaşındaki oğlu Ateş için kum havuzu yapılmasını istedi.

Talep üzerine ise belediye ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan Ateş için ailenin bulunduğu apartmanın bahçesine, küçük bir kum havuzu yerleştirdi.

OYUNCAKLARIYLA VAKİT GEÇİRDİ

Sürpriz yapılan Ateş, oyuncaklarını da alarak, kum havuzunda keyifli anlar yaşadı. Anne Efsun Uçkun da komşularından gelen bu sürprize çok sevindiklerini belirterek, destek olanlara teşekkür etti.

"İZİN GÜNÜNDE SÜRPRİZ YAPMAK İSTEDİK"

Ahmet Yıldız da komşularına böyle bir sürpriz yaptıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, "Ateş, tedbirler kapsamında bahçeye bile çıkmıyordu. Annesi de hemşire. Çocuklar için kısıtlamanın kaldırıldığı gün sürpriz yapmak istedik." diye konuştu.