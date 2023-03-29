Mersin'de alkollü sürücü, park halindeki araçlara çarptı Mersin'in Tarsus ilçesinde, alkollü sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki 3 araca çarparak durabildi. Kazada sürücü ile otomobildeki 1 kişi yaralandı.

DHA

Mersin'de alkollü sürücü dehşet saçtı..

Öğleden sonra Öğretmenler Mahallesi 1907 sokak üzerinde meydana gelen olayda Mehmet Mehri yönetimindeki 50 DS 882 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu park halindeki 3 araca çarparak durabildi.

1 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan ve alkollü oldukları görülen sürücü ile otomobildeki 1 kişi, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.