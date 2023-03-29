Mersin'de alkollü sürücü, park halindeki araçlara çarptı
DHA

Mersin'de alkollü dehşet saçtı..

Öğleden sonra Öğretmenler Mahallesi 1907 sokak üzerinde meydana gelen olayda Mehmet Mehri yönetimindeki 50 DS 882 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu halindeki 3 araca çarparak durabildi.

1 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan ve alkollü oldukları görülen sürücü ile otomobildeki 1 kişi, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Alkollü sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki araçlara çarptı #1
Alkollü sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki araçlara çarptı #2
Alkollü sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki araçlara çarptı #3