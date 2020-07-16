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    Mersin'de araca giren yılan kazaya neden oldu

    Yenişehir'de otomobile giren yılan, sürücünün fark ederek paniklemesiyle hasarlı kazaya yol açtı.
    • İHA
    • 16.07.2020 - 19:19
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    Mersin'de araca giren yılan kazaya neden oldu

    Mersin'in merkez Yenişehir ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde seyir halindeyken otomobilinin içerisindeki yılanı görünce panikleyen sürücü direksiyon hakimiyeti kaybetti.

    Otomobil, önünde seyreden yolcu minibüsüne çarparak durabildi.

    Mersin'de araca giren yılan kazaya neden oldu VİDEO

    YILANI İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARTTI

    Kazada, her iki araçta da hasar meydana gelirken, araçtan inen sürücü durumu Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, araçtaki yılanı bularak çıkardı. Yılanın, doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

    Mersin'de araca giren yılan kazaya neden oldu #1

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