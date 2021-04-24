Mersin'de Atatürk büstü açıldı

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde, 23 Nisan kutlamaları kapsamında 2 siteye yaptırılan Atatürk büstünün açılışı gerçekleştirildi.

CHP'li Mezitli Belediyesi tarafından başlatılan ’Her siteye bir Atatürk büstü’ kampanyası kapsamında gerçekleştirilen Atatürk büstünün açılışında bayram coşkusu doyasıya yaşandı.

NUTUK DAĞITTI

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, çocukların yoğun ilgi gösterdiği törende Nutuk kitabı dağıttı.

Bir süredir pandemi nedeniyle bayramları istedikleri gibi kutlayamadıklarına dikkat çeken Başkan Tarhan, "Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarımıza armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en kısa sürede aynı coşku ve aydınlık biçimde kutlamalara devam edeceğimizden hiçbir kuşkum yok. Biz de elimizden geldiği ölçüde halkımızla birlikte kutlamaya çalışıyoruz." dedi.

KAİDE YAPTIRANA BÜST HEDİYE

''Her siteye bir Atatürk büstü'' kampanyasına katılmak isteyen site sakinleri, büste uygun kaideyi yaptırdıktan sonra belediye en geç 1 hafta içinde Atatürk büstünü teslim ediyor.