Euro
10.4473
0.77%
Dolar
8.7676
0.35%
Altın
502.97
1.47%
Borsa
1.399
0.54%
Bitcoin
288.241
-5.26%
EXEN Coin
28.10
-5.89%
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Mersin'de bir kişi, internet satışıyla 31 ilde 62 kişiyi dolandırdı

    Mersin'de internet üzerinden satışla 31 ilde 62 kişiyi dolandıran A.Ö., yakalanarak gözaltına alındı. A.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
    • DHA
    • 21.06.2021 - 17:28
    • Güncelleme : 21.06.2021 - 17:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mersin'de bir kişi, internet satışıyla 31 ilde 62 kişiyi dolandırdı

    Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, A.Ö. isimli şüphelinin internet üzerinden satılık ürün ilanı vererek, almak isteyenleri dolandırdığı şikayetleri üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

    31 İLDE 62 KİŞİYİ DOLANDIRDI

    Ekipler yaptıkları çalışmada, A.Ö.’nün internet üzerinden otomobil yedek parça ve hırdavat satışı ilanı verip, para aldıktan sonra siparişi yollamayarak ürün almak isteyen 31 farklı ilde 62 kişiyi dolandırdığı belirlendi.

    Mersin'de bir kişi, internet satışıyla 31 ilde 62 kişiyi dolandırdı VİDEO

    TUTUKLANDI

    Bunun üzerine ekipler tarafından, A.Ö.’nün belirlenen adresine operasyon yapıldı. Gözaltına alınan A.Ö.'nün evinde yapılan aramalarda, olaylarda kullandığı tespit edilen cep telefonu ile farklı bankalara ait 10 banka kartı bulundu. Emniyette getirilerek sorgulanan A.Ö., ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

    Mersin de bir kişi, internet satışıyla 31 ilde 62 kişiyi dolandırdı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir