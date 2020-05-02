Mersin'de bir şahıs tartıştığı kadınları sopayla dövdü

Mersin'de bir şahıs tartıştığı kadınları sopayla dövdü

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Trafikte tartıştığı 3 kadını, sopayla döven şahsın görüntüleri çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde trafikte seyir halinde ilerleyen 2 aracın içinde bulunanlar, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.

Yolun ortasında duran iki arabadan inen 4 kadın, tartışmaya devam etti.

SOPAYLA KADINLARA VURDU

Tartışmanın büyümesiyle arabalardan birinde olan erkek şahıs sopayı alarak, 3 kadına vurmaya başladı.

Çevredekilerin tepki göstermesi ve araya girmesiyle kadınlara vurmayı bırakan şahıs, yanındaki kadını da alarak arabaya binip, bölgeden uzaklaştı.

Trafikte tartıştığı kadınları sopayla dövdü

DAYAK YİYEN KADINLAR ŞİKAYETÇİ OLDU

Şahsın kadınları dövdüğü anlar ise çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olaydan sonra dayak yiyen kadınların hastaneye gittiği, şahıstan şikayetçi olduğu belirlendi.