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    Mersin'de bir şahıs tartıştığı kadınları sopayla dövdü

    Trafikte tartıştığı 3 kadını, sopayla döven şahsın görüntüleri çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
    • İHA
    • 02.05.2020 - 11:07
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    Mersin'de bir şahıs tartıştığı kadınları sopayla dövdü

    Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde trafikte seyir halinde ilerleyen 2 aracın içinde bulunanlar, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.

    Yolun ortasında duran iki arabadan inen 4 kadın, tartışmaya devam etti.

    SOPAYLA KADINLARA VURDU

    Tartışmanın büyümesiyle arabalardan birinde olan erkek şahıs sopayı alarak, 3 kadına vurmaya başladı.

    Çevredekilerin tepki göstermesi ve araya girmesiyle kadınlara vurmayı bırakan şahıs, yanındaki kadını da alarak arabaya binip, bölgeden uzaklaştı.

    Trafikte tartıştığı kadınları sopayla dövdü

    DAYAK YİYEN KADINLAR ŞİKAYETÇİ OLDU

    Şahsın kadınları dövdüğü anlar ise çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Olaydan sonra dayak yiyen kadınların hastaneye gittiği, şahıstan şikayetçi olduğu belirlendi.

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