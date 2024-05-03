Mersin'de bungalov dolandırıcılığı! 3 şüpheli yakalandı Mersin polisi, sahte bungalov ev kiralama ilanlarıyla dolandırıcılık yapan 3 şüpheliyi düzenlediği operasyonla yakaladı..

İHA

Bungalov evlere olan ilgi, dolandırıcıların fırsatçılığı ile birlikte insanların mağdur olmasına sebep olabiliyor.

Dolandırıcılar, kurdukları sahte sosyal medya ve internet siteleri üzerinden mağduriyet yaşatıyor.

Bunun son örneği Mersin'de yaşandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte ilanlarla üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma yaptı.

Sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan 3 kişi yakalandı

Ekiplerin teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde sahte ilanlar üzerinden bungalov ev kiralama yöntemiyle dolandırıcılık yapan 3 şüphelinin adresleri belirlendi.

Bunun üzerine adrese operasyon gerçekleştirildi, 3 şüpheli de yakalandı..

Evde yapılan aramada 3 adet cep telefonu, 4 sim kart, 2 harddisk, 1 tablet, 2 laptop, 1 pos cihazı, 7 banka kartı, 1 ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 57 adet mermi ve bir miktar da uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü..

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)