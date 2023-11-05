İHA
Mersin'in Mut ilçesi Ortaköy Mut-Karaman karayolunda gece saatlerinde, yolun karşısına geçmek isteyen İsmail Gıybaş'a (58) M.U.'nun kullandığı 33 U 5785 plakalı otomobil çarptı.
Yayaya çarpıp öldürdü, kendisi kaçtı
Çarpmanın etkisiyle yere savrulan İsmail Gıybaş, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gıybaş'ın cenazesi Mut Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Gözaltına alındı
Çevrede inceleme yapan jandarma ekipleri takip sonucu olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü M.U.' yu bir evin önünde yakalayarak gözaltına aldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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