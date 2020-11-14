Mersin'de Caretta Caretta boynunda iple sahile vurdu
Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan deniz kaplumbağası Caretta Caretta, boynunda iple sahile vurdu.
- Haber Merkezi
- 14.11.2020 - 16:23
- Güncelleme : 14.11.2020 - 16:25
Mersin'in Anamur ilçesinde sahilde gezintiye çıkan vatandaşlar tarafından kıyıya vuran Caretta Caretta fark edildi.
Ölü olduğu görülen kaplumbağanın boynuna dolanmış balık ağı ipi ise dikkat çekti.
Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından da fotoğraflarını paylaştıkları caretta carettanın yetkililer tarafından incelenmesini istedi.
NESLİ TÜKENİYOR...
Caretta carettalar nesli tükenmekte olan deniz canlıları içinde yer alıyor. Sayıları giderek azalan deniz kaplumbağaları, koruma altında tutulmaktadır.