Mersin'de çocuğuna şiddet uygulayan Suriyeli baba gözaltına alındı Mersin'de çocuğuna şiddet uygulayan Suriye uyruklu S.S. (30), gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise şiddet gören çocuk ve 2 kardeşinin Bakanlığa ait kuruluşa yerleştirildiğini açıkladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Hebilli Mahallesi'nde bir kişinin çocuğuna şiddet uyguladığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.

Suriye uyruklu baba gözaltında

Paylaşılan görüntüleri inceleyen ekipler, kimliği tespit edilen Suriye uyruklu S.S.'yi evinde yakalayıp, gözaltına aldı.

Gözaltına alınan S.S.'nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği belirtilirken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin de olayla ilgili çalışma başlattığı bildirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan Mersin'de bir babanın çocuğuna yönelik şiddet uyguladığı görüntülerle ilgili açıklama yaptı.

Şiddete maruz kalan çocuk ve 2 kardeşi hakkında koruma kararı

Bakanlığın Mersin İl Müdürlüğü tarafından yapılan ihbarla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan araştırmalar neticesinde ilgili şahsın gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, "Bakanlığımız uzmanlarınca yapılan değerlendirmeler neticesinde şiddete maruz kalan çocuk ve 2 kardeşi hakkında koruma tedbiri kararı talep edilmiş ve adli mercilerce talebimiz kabul edilerek çocuklar Bakanlığımıza ait kuruluşa yerleştirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Bakanlığın olayla ilgili tüm hukuki süreçlere müdahil olup konuyu yakından takip ettiği bildirildi.