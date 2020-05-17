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    Mersin'de, denizde mahsur kalan sörfçü kurtarıldı

    Yasağa rağmen uçurtma sörfü yaparken dengesini kaybedip, düştüğü suyun ortasında mahsur kalan şahsın yardımına, deniz polisi yetişti.
    • DHA
    • 17.05.2020 - 16:18
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    Mersin'de, denizde mahsur kalan sörfçü kurtarıldı

    Mersin'de yaşayan Akgün Atasagun, İnönü Bulvarı üzerindeki Müftü Köprüsü'nün yaklaşık 2 mil açığında, koronavirüs tedbirleri kapsamında denize girmenin yasaklanmasına rağmen, paraşütle uçurtma sörfü yaptı.

    Atasagun, bir süre sonra ise dengesini kaybedip suya düşerek, çırpınmaya başladı.

    DENİZ EKİPLERİ KURTARDI

    Denizin ortasında mahsur kalan Atasagun'u görenler ise durumu polise haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen Deniz Şube Müdürlüğü ekipleri, botla açılarak, Atasagun'ü kurtardı.

    Karaya çıkarılan Akgün Atasagun'un yapılan kontrolde sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

    Mersin'de, denizde mahsur kalan sörfçü kurtarıldı ViDEO

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