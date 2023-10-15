Mersin'de drift atan trafik magandasına 20 bin lira ceza kesildi Mersin'de lüks otomobili ile hastane kavşağında drift yapan sürücü Y.Y.'nin ehliyetine el konulup, 20 bin 324 TL para cezası uygulandı. Araç trafikten men edilirken, drift anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Trafikte kuralları hiçe sayan magandalar uslanmıyor... Cezalara aldırış etmeyen driftçi magandalar bu kez Mersin'de ortaya çıktı. Merkez Yenişehir ilçesindeki Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi kavşağında bir sürücü, otomobiliyle drift yapıp, bölgeden ayrıldı. O anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen kişi, polise ihbarda bulundu. Trafik polisi, sürücünün Y.Y. olduğunu tespit edip, harekete geçti. 20 bin lira ceza uygulandı Sürücüye 'drift yapmak' suçundan 20 bin 324 TL para cezası uygulandı. Ayrıca Y.Y.'nin ehliyeti iptal edilirken, otomobili de trafikten men edildi. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)