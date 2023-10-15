DHA
Trafikte kuralları hiçe sayan magandalar uslanmıyor...
Cezalara aldırış etmeyen driftçi magandalar bu kez Mersin'de ortaya çıktı.
Merkez Yenişehir ilçesindeki Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi kavşağında bir sürücü, otomobiliyle drift yapıp, bölgeden ayrıldı.
O anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen kişi, polise ihbarda bulundu. Trafik polisi, sürücünün Y.Y. olduğunu tespit edip, harekete geçti.
20 bin lira ceza uygulandı
Sürücüye 'drift yapmak' suçundan 20 bin 324 TL para cezası uygulandı.
Ayrıca Y.Y.'nin ehliyeti iptal edilirken, otomobili de trafikten men edildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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