Mersin'de düğün salonuna korona baskını

Korona tedbirlerine uyulmayan düğünbsalonunda bulunan 10 kişiye "1593 sayılı Hıfzısıhha Kanununun 282'nci" maddesince toplam 11 bin 250 lira para cezası uygulandı.

Koronavirüs salgının yayılım hızının kontrol altında tutulması amacıyla alınan tedbirler kapsamında Tarsus polisi, düğün salonlarında denetimlerine devam ediyor.

İlçede bulunan bir düğün salonunda kına düğün yapıldığını ve koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı ihbarı alan Şehit Lütfi Can Polis Merkezi Amirliği ekipleri, hemen harekete geçti.

11 BİN LİRA CEZA

Söz konusu düğün salonuna giderek incelemelerde bulunan ekipler, İçişleri Bakanlığı'nın Covid-19 tedbirlerine riayet edilmediğini tespit etti.

Ekipler, düğün salonunda sosyal mesafeye uyulmadığı, oyun oynatıldığı müzik çalındığı tespit edilmesi üzerine, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen düğün sahibi, orkestra sorumlusu, oyun oynayan 7 kişiye ve düğün salonu sahibine toplam 11 bin 250 TL ceza işlem uyguladı.