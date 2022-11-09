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    Mersin'de eniştesini vuran kişi, av tüfeğini bir arabaya atıp kaçtı

    Mersin Tarsus'ta teyzesinin kocasını av tüfeğiyle ağır yaralayan ve tüfeği bir araca atıp kaçan şahıs, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.
    • 09.11.2022 - 20:37
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    Mersin'de eniştesini vuran kişi, av tüfeğini bir arabaya atıp kaçtı

    Mersin'in Tarsus ilçesi Mithatpaşa Mahallesi 2814. Sokak’ta meydana gelen olayda, yabancı uyruklu O.M. isimli şahıs, henüz belirlenemeyen bir nedenle av tüfeğiyle teyzesinin kocası Halit A.’ya ateş açtı.

    Saldırı sonrası kanlar içinde yere yığılan Hamit A.’nın başında bir süre bekleyen O.M., çevredekilerden polisi çağrılmasını istedi.

    Yaralı enişte hastaneye kaldırıldı

    Bir süre Halit A’nın başında duran O.M. silahı bir aracın arkasına atarak kaçtı.

    İhbarla olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Halit A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Yakalanarak gözaltına alındı

    İHA'nın haberine göre, Halit A.’nın durumunun kritik olduğu öğrenilirken, saldırıyı gerçekleştiren O.M. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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