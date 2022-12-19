Petrol
79.61
0.72%
Euro
19.7669
0.01%
Dolar
18.6401
-0.06%
Altın
1.073
-0.09%
Borsa
5214
0.49%
Bitcoin
320.337
0.42%
BTXN Coin
6.83
-3.12%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Mersin'de ev yangınında yaşlı adam hayatını kaybetti

    Mersin’in Tarsus ilçesinde evde çıkan yangında yaşlı adam yaşamını yitirdi.
    • 19.12.2022 - 02:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mersin'de ev yangınında yaşlı adam hayatını kaybetti

    Mersin'de Tarsus ilçesine bağlı Yeni Mahalle Atatürk Caddesi'nde bulunan Cesur Apartmanı'nda yalnız yaşayan Ali Kıranğ'ın (68) evinde çıktı.

    İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

    Yaşlı adam hayatını kaybetti

    İHA'nın haberine göre yangında, evde tek başına yaşayan Ali Kıranğ'ın cansız bedeni bulundu. Yaşlı adamın dumandan etkilenerek öldüğü tahmin ediliyor. Evde maddi hasar oluşurken, yangının kesin çıkış sebebi araştırılıyor.

    Mersin de ev yangınında yaşlı adam hayatını kaybetti #1

    Mersin de ev yangınında yaşlı adam hayatını kaybetti #2


    Piyasada en çok konuşulan yatırım robotu ücretsiz!
    Advertorial

    Piyasada en çok konuşulan yatırım robotu ücretsiz!

    Bursa'da alkollü sürücü: Hayaller Paris, hayatlar Somali
    3. Sayfa

    Bursa'da alkollü sürücü: Hayaller Paris, hayatlar Somali

    Tuzla’da kadın yolcu çocuğunu takside bırakınca, taksici durağa çocukla döndü
    3. Sayfa

    Tuzla’da kadın yolcu çocuğunu takside bırakınca, taksici durağa çocukla döndü

    Görüş Bildir