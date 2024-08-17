Mersin'de feci kazada araçlar hurda yığınına döndü: 1 ölü, 1 yaralı

Mersin Erdemli-Karaman Ayrancı yolu Kayacı mevkisinde, M.K. idaresindeki 42 AJR 721 plakalı kamyon Erdemli istikametine seyir halindeyken sürücüsünün şerit ihlali yapması sonucu karşı taraftan gelen Soner Çölkesen yönetimindeki 33 PD 573 plakalı hafif ticari araca çarptı.
SIKIŞTIĞI YERDE CAN VERDİ
Çarpışmanın etkisi ile yoldan çıkan ve parçalara ayrılan kamyon şarampole devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, hafif ticari aracın sürücüsü Çölkesen'in sıkıştığı araçta hayatını kaybettiğini belirledi.
YARALI SÜRÜCÜ TEDAVİ ALTINDA
Kamyonetin sürücüsü ise araçtan çıkartılarak ambulansla ilçe devlet hastanesine gönderildi.
Savcı olay yerinde inceleme yaparken Çölkesen'in cenazesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla sıkıştığı araçtan çıkarılarak cenaze aracıyla morga götürüldü.
Kazada kamyonun freninin patlamış olabileceği iddia edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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