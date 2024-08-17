Haberler



İç Haber



Mersin'de feci kazada araçlar hurda yığınına döndü: 1 ölü, 1 yaralı

Mersin'de feci kazada araçlar hurda yığınına döndü: 1 ölü, 1 yaralı Mersin Erdemli'de domates yüklü bir kamyon hafif ticari araca çarptı, sürücülerden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı. Kazada araçlar hurdaya dönerken, hayatını kaybeden hafif ticari aracın sürücüsünün cansız bedeni sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık bir saatte çıkartılabildi.