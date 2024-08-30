İHA
Mersin'in Erdemli ilçesinde saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Tömük Mahallesi'nde bulunan bir tatil sitesinde yaşayan 33 yaşındaki M.U. henüz bilinmeyen bir nedenle 21'inci kattan park halindeki otomobilin üzerine düştü.
21'İNCİ KATTAN DÜŞEN ŞAHIS AĞIR YARALANDI
Otomobilin sunroof kısmından içeri giren şahıs ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ağır yaralı M.U., itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. M.U. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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