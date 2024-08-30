Mersin'de feci olay: 21'inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü Erdemli'de bir tatil sitesinin 21'inci katından park halindeki otomobilin üzerine düşerek sunroof camından içeri giren şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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İHA

Mersin'in Erdemli ilçesinde saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Tömük Mahallesi'nde bulunan bir tatil sitesinde yaşayan 33 yaşındaki M.U. henüz bilinmeyen bir nedenle 21'inci kattan park halindeki otomobilin üzerine düştü.

21'İNCİ KATTAN DÜŞEN ŞAHIS AĞIR YARALANDI

Otomobilin sunroof kısmından içeri giren şahıs ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralı M.U., itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. M.U. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)