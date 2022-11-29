Mersin’de görevli, temizlik yaparken 100 bin lira buldu

Belediye personeli, parkta temizlik yaparken içerisinde 100 bin lira olan cüzdan buldu. Görevli, cüzdanı sahibine ulaştırdı.

Mersin’in Toroslar ilçesinde bulunan Mehmetçik Parkı’nda görevli Toroslar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli Tamer Taşsoy, parkta temizlik yaparken oturma bankının altında bir cüzdan buldu.

Hüseyin Okan Merzeci Mahalle Muhtarlığı’na geçerek muhtar Aziz Filiz’e ve amirlerine konuyla ilgili bilgi veren Taşsoy, içerisinde kimliklerle birlikte 5 bin euro (yaklaşık 97 bin) ve 3 bin Türk Lirası bulunan cüzdan sahibi Erol Avcı’ya ulaştı.

Bulduğu yerde cüzdanı teslim etti

Cüzdanın içerisindeki kart bilgilerinden cüzdan sahibi ile irtibata geçen Taşsoy, Mehmetçik Parkı’nda sahibine cüzdanını teslim etti.

Almanya’da emekli olan ve Mersin'e ev almak için gelen Avcı, duyarlılığından dolayı belediye personeli Taşsoy’a teşekkür etti.

"Cüzdanı bulup, muhtarına gittim"

İHA’ya konuşan 37 yaşındaki Tamer Taşsoy, "Bir bankın altına düşmüş cüzdan olduğunu gördüm. Cüzdanı alıp mahalle muhtarına gittim ve amirlerime bilgi verdim. Cüzdanın içindeki yapı market yazan numarayı arayarak, cüzdanın sahibini tanıyıp tanımadığını sordum. Aradığım kişi kendisini tanıdığını söyledi. Cüzdan sahibinin Hüseyin Okan Merzeci Mahalle Muhtarlığına gelmesini istedik ve kendisine cüzdanını teslim ettik." dedi.

Temizlik yaparken 100 bin TL buldu, sahibine ulaştırdı VİDEO



"Harama el sürmem"

15 yıldır belediyede çalışan Taşsoy, hiçbir zaman harama el sürmeyeceğini dile getirerek, "Şimdiye kadar alın teriyle kazandım. Başıma yine aynı olay gelse yine aynı davranışta bulunurum." diye konuştu.

“Önemli kartlarım vardı”

Kaybettiği cüzdanın bulunmasından büyük mutluluk yaşadığını dile getiren Erol Avcı (61) ise "Aslen Niğdeliyim. Almanya’dan Mersin’e ev almak için geldim. Portakal Mahallesi’nde akrabalarımın yanında kalıyorum. Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi’nde evlere bakıyordum. Dinlenmek için Mehmetçik Parkı’nda bir banka oturdum. Cüzdan, pantolonumdan düşmüş, haberim yoktu. Arkadaşım aradı, ‘cüzdanın nerede’ dedi. Baktım 'cüzdanım yok ama evde olabilir' dedim. Evde olmadığını ve cüzdanımın bir belediye görevlisi tarafından bulunduğunu söyledi. Mahalle muhtarlığına gittim ve cüzdanımı Tamer Bey'den teslim aldım. Cüzdanımda önemli kartlarım vardı. Bu dürüstlüğünden dolayı kendisine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.