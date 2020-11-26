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    Mersin'de iç çamaşırında esrar sevkiyatını polis önledi

    Mersin'de iç çamaşırında esrar sevkiyatını polis önledi

    Mersin polisi, şehirlerarası bir otobüste şüpheli 2 şahıs üzerinde yaptığı aramada 760 gram esrar ele geçirdi. Şahıslardan birinin, 345 gram esrarı iç çamaşırında sakladığı belirlendi.
    • İHA
    • 26.11.2020 - 14:21
    • Güncelleme : 26.11.2020 - 14:30
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    Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası bir otobüsle doğu illerinden uyuşturucu getirileceğinin bilgisine ulaştı.

    Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, 1 aylık teknik ve fiziki çalışma sonucunda şahısları tespit etti.

    Şüphelileri otobüse bindikleri ilden Mersin’e kadar izleyen ekipler, uygulama noktasında otobüsü durdurarak, şahıslar üzerinde arama yaptı.

    Mersin'de iç çamaşırında esrar sevkiyatını polis önledi VİDEO

    POLİS BULDU

    Yapılan aramada polisin "Burada bir şişkinlik var, çıkar bakayım" dediği M.O. isimli şüphelinin iç çamaşırından 345 gram, Ö.T. isimli şahsın sırt çantasından ise 415 gram esrar çıktı.

    Mersin de iç çamaşırında esrar sevkiyatını polis önledi #1

    Emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    Mersin de iç çamaşırında esrar sevkiyatını polis önledi #2

    Mersin de iç çamaşırında esrar sevkiyatını polis önledi #3

    Mersin de iç çamaşırında esrar sevkiyatını polis önledi #4

    Mersin

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