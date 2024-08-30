Mersin'de iki tırın çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
AA

Mersin'de Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun, Tarsus Batı Gişeler çıkışında R.T idaresindeki çikolata yüklü plakası öğrenilemeyen tır, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen tırla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar alev aldı.

SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

İtfaiye ekiplerince araçlardaki söndürülürken, ismi öğrenilemeyen sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan diğer tırın sürücüsü R.T. ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, yerinde güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)