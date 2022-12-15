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    Mersin'de iş makinesinin açamadığı atık su borusunu elleriyle açtı

    Anamur ilçesinde aşırı yağış nedeniyle tıkanan su iletim hattını mahalle muhtarı Mehmet Yılmaz, elleriyle açtı.
    • 15.12.2022 - 03:28
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    Mersin'de iş makinesinin açamadığı atık su borusunu elleriyle açtı

    Mersin'in Anamur ilçesine bağlı Çamlıpınaralanı Mahallesi'nde aşırı yağış nedeniyle büz denilen atık su iletim hattı tıkandı. Tıkanan büzler nedeniyle taşan yağmur suları, mahalle merkezine giden yolları tıkadı.

    İş makinesi açamayınca suya atladı

    DHA'Nın aktardığına göre; mahalle muhtarı Mehmet Yılmaz, tıkanan büzlerin açılması için iş makinesi çağırdı. Uzun süre çalışan iş makinesi operatörü, tıkanan büzün çevresini genişletti ancak içindeki molozlara ulaşamadı.

    Mersin de iş makinesinin açamadığı atık su borusunu elleriyle açtı #1

    Büzü açtı, su boşaldı

    Bunun üzerine elbiselerini çıkaran Muhtar Yılmaz, suya atlayarak büzün içindeki molozları iş makinesinin ulaşabileceği şekilde dışarı çıkardı. Biriken sular açılan büzden akmaya başlayınca mahalle yolu açılarak araç geçişine izin verildi.

    Mersin de iş makinesinin açamadığı atık su borusunu elleriyle açtı #2


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