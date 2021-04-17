Mersin'de İtfaiye eri, anne ve babasını kaybettiği koronavirüsten öldü

Mersin'de İtfaiye eri, anne ve babasını kaybettiği koronavirüsten öldü

Mersin'de itfaiye eri Halil Arpacıoğlu, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybederken, annesi ve babasının da virüs nedeniyle öldükleri, kardeşinin de hastanede yattığı öğrenildi.

Dünyayı bir yıldan fazladır etkisi altına alan koronavirüs, kimilerini "hafif bir hastalık" halinde yakalasa da kimilerine ağır dramlar yaşatıyor.

38 YAŞINDA KORONAVİRÜSE YENİLDİ

Geçen ay yakalandığı koronavirüs nedeni ile sağlık durumu ağırlaşan 1 çocuk babası 38 yaşındaki Halil Arpacıoğlu, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada 20 gün tedavi gören Arpacıoğlu, sabaha karşı yaşamını yitirdi.

ANNESİ VE BABASI DA 2 GÜN ÖNCE ÖLDÜ

Evli ve 1 çocuk babası Arpacıoğlu'nun yaşamını yitirmesi arkadaşları arasında üzüntüye neden olurken, annesi Emine Arpacıoğlu'nun (59) geçen hafta, babası Mehmet Arpacıoğlu'nun (62) da 2 gün önce koronavirüs nedeniyle hayatlarını kaybettikleri öğrenildi.

KARDEŞİ DE TEDAVİ GÖRÜYOR

Koronavirüse yakalanan itfaiye erinin kardeşi Ali Arpacıoğlu'nun (34) ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenildi.

Bu arada Halil Arpacıoğlu’nun cenazesi merkez Mezitli ilçesindeki Kuyuluk Mezarlığı’nda toprağa verildi.