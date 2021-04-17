Mersin'de İtfaiye eri, anne ve babasını kaybettiği koronavirüsten öldü
- DHA
- 17.04.2021 - 03:13
Dünyayı bir yıldan fazladır etkisi altına alan koronavirüs, kimilerini "hafif bir hastalık" halinde yakalasa da kimilerine ağır dramlar yaşatıyor.
38 YAŞINDA KORONAVİRÜSE YENİLDİ
Geçen ay yakalandığı koronavirüs nedeni ile sağlık durumu ağırlaşan 1 çocuk babası 38 yaşındaki Halil Arpacıoğlu, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada 20 gün tedavi gören Arpacıoğlu, sabaha karşı yaşamını yitirdi.
ANNESİ VE BABASI DA 2 GÜN ÖNCE ÖLDÜ
Evli ve 1 çocuk babası Arpacıoğlu'nun yaşamını yitirmesi arkadaşları arasında üzüntüye neden olurken, annesi Emine Arpacıoğlu'nun (59) geçen hafta, babası Mehmet Arpacıoğlu'nun (62) da 2 gün önce koronavirüs nedeniyle hayatlarını kaybettikleri öğrenildi.
KARDEŞİ DE TEDAVİ GÖRÜYOR
Koronavirüse yakalanan itfaiye erinin kardeşi Ali Arpacıoğlu'nun (34) ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenildi.
Bu arada Halil Arpacıoğlu’nun cenazesi merkez Mezitli ilçesindeki Kuyuluk Mezarlığı’nda toprağa verildi.