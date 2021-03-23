Mersin'de kontrolden çıkan otomobil, park halindeki motosikletlere ve bir iş yerinin vitrinine çarparken, kaldırımda yürüyenler ezilmekten saniyelerle kurtuldu.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Silifke Caddesi’nde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce yol kenarında park halindeki motosikletlere çarptıktan sonra, onlarca yayanın geçtiği kaldırıma çıkıp bir iş yerinin vitrinine çarparak durabildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada, araç sürücüsü ile birlikte iş yerinde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Mersin’de kaldırıma çıkan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldular-Video

KALDIRIMDAKİLER SON ANDA KURTULDU

Öte yandan kaza anı bölgedeki kameralar tarafından kaydedilirken, kaza sırasında kaldırımda yürüyen çok sayıda kişinin saniyelerle ezilmekten kurtulduğu ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, kazadan saniyeler önce 3 çocuklu bir aile iş yerinin önünden geçerken, bir şahsın iş yerinden çıktığı, bir başka kadının ise kaldırımda yürürken aracın geldiğini görerek geri adım attığı görüldü.