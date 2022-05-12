Petrol
107.28
-0.22%
Euro
16.05
-0.51%
Dolar
15.39
0.58%
Altın
907.82
-0.42%
Borsa
2391
-2.57%
Bitcoin
470.987
-5.06%
BTXN Coin
12.80
5.52%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Mersin'de kazalı araçları kurtarmaya giden vinç operatörü öldü

    Mersin Tarsus'ta meydana gelen kazada araçları kurtarmaya giden vinç operatörü kazada hayatını kaybetti.
    • 12.05.2022 - 18:30
    • Güncelleme : 12.05.2022 - 18:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mersin'de kazalı araçları kurtarmaya giden vinç operatörü öldü

    Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Damlama Mahallesi TEM otoyolu Pozantı-Tarsus istikametinde meydana gelen olayda 42 YZ 919 plakalı tır, 01 BHJ 59 plakalı domates yüklü kamyon ve 42 AEC 325 plakalı tır sabah saatlerinde zincirleme kaza yaptı.

    Kazanın ardından olay yerine gelen polis, jandarma ve karayolları ekipleri, önlem alarak tek şeritten trafik akışını sağladı.

    Kazalı araçları kurtarmaya gelen araca tır çarptı

    İHA'nın haberine göre, olay yerine çağrılan Ali Türkmen (43) 33 KNZ 01 plakalı kurtarma aracıyla kaza yerine geldi. Kazaya karışan araçları yoldan çıkarmaya çalışan Ali Türkmen’e freni boşalan S.A. idaresindeki 27 BIN 66 plakalı tır çarptı.

    Vinç operatörü hayatını kaybetti

    Daha sonra 33 CDU 35 plakalı otomobile çarptı. Kazada 3 sürücü yaralanırken, vinç operatörü Ali Türkmen hayatını kaybetti.

    Savaş alanına dönen yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

    Mersin'de kazalı araçları kurtarmaya giden vinç operatörü öldü VİDEO

    Mersin de kazalı araçları kurtarmaya giden vinç operatörü öldü #1

    Mersin de kazalı araçları kurtarmaya giden vinç operatörü öldü #2

    Mersin de kazalı araçları kurtarmaya giden vinç operatörü öldü #3

    Mersin de kazalı araçları kurtarmaya giden vinç operatörü öldü #4


    İlginizi Çekebilir

    Camdaki Kız Gülcihan'ın 10 yıldır aynı yastığa baş koyduğu isim EDHO'nun yıldızı çıktı! Duyanlar inanamıyor...
    Medya

    Camdaki Kız Gülcihan'ın 10 yıldır aynı yastığa baş koyduğu isim EDHO'nun yıldızı çıktı! Duyanlar inanamıyor...

    Sağlık ocağı kan tahlili gün ve saatleri 2022: Aile hekimi kaça kadar kan alır?
    Sağlık

    Sağlık ocağı kan tahlili gün ve saatleri 2022: Aile hekimi kaça kadar kan alır?

    En popüler ücretsiz Borsa takip programı burada!
    MT5App

    En popüler ücretsiz Borsa takip programı burada!

    Görüş Bildir