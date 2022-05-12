Mersin Tarsus'ta meydana gelen kazada araçları kurtarmaya giden vinç operatörü kazada hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Damlama Mahallesi TEM otoyolu Pozantı-Tarsus istikametinde meydana gelen olayda 42 YZ 919 plakalı tır, 01 BHJ 59 plakalı domates yüklü kamyon ve 42 AEC 325 plakalı tır sabah saatlerinde zincirleme kaza yaptı.

Kazanın ardından olay yerine gelen polis, jandarma ve karayolları ekipleri, önlem alarak tek şeritten trafik akışını sağladı.

Kazalı araçları kurtarmaya gelen araca tır çarptı

İHA'nın haberine göre, olay yerine çağrılan Ali Türkmen (43) 33 KNZ 01 plakalı kurtarma aracıyla kaza yerine geldi. Kazaya karışan araçları yoldan çıkarmaya çalışan Ali Türkmen’e freni boşalan S.A. idaresindeki 27 BIN 66 plakalı tır çarptı.

Vinç operatörü hayatını kaybetti

Daha sonra 33 CDU 35 plakalı otomobile çarptı. Kazada 3 sürücü yaralanırken, vinç operatörü Ali Türkmen hayatını kaybetti.

Savaş alanına dönen yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Mersin'de kazalı araçları kurtarmaya giden vinç operatörü öldü VİDEO













