Mersin'de kontrolden çıkan vinç ağaca çarptı: 2 ağır yaralı
İHA

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Karahıdırlı Mahallesi Hacıalanı Yaylası güzergahında Kuyuboğazı mevkiinde, Harun Ö. yönetimindeki 33 DLU 96 plakalı vinç yokuş aşağı seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki ağaca çarptı.

Mersin'de kontrolden çıkan vinç ağaca çarptı: 2 ağır yaralı

Hurdaya dönen vinçte 2 kişi ağır yaralandı

Kazada vincin kabini adeta hurdaya döndü, sürücü ile birlikte 2 kişi ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. ile ilgili soruşturma sürüyor.