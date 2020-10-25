Mersin’de köpeğini gezdirirken kedi saldırdı

İstanbul'dan sonra Mersin'de de bir kedinin, sahibi tarafından dolaştırılmaya çıkarılan küçük bir köpeğe saldırdığına dair görüntüler ortaya çıktı.

Son dönemde sıkça rastlanan kedilerin köpeklere saldırdığına dair görüntülerden biri de Mersin'de ortaya çıktı.

Sosyal medyaya da yansıyan ve Mezitli ilçesinde geçmiş yıllarda yaşandığı öne sürülen görüntülerde, av malzemeleri satan bir iş yerinden çıkan gencin yanındaki küçük bir süs köpeğine, yine yavru bir kedi saldırdı.

ÜZERİNE ATLADI

Neye uğradığını şaşıran genç, köpeğini tasmasından tutup yukarıya çekerek kurtarmaya çalışsa da kedi, gencin üzerine atlayarak saldırısına devam etti.

Mersin'de köpeğe saldıran kedi İZLE

ÇEVREDEKİLER YARDIM ETTİ

Saldırgan kedi, çevredekilerin de yardımıyla uzaklaştırılırken; köpeğin sahibi genç, yakındaki bir iş yerine girip kapıyı kapatarak olayın şokunu atlatmaya çalıştı.