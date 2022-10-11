Haberler

İç Haber

Mersin'de 'köpek ve kediler zehirlendi' iddiasında 1 kişi gözaltına alındı

Mersin'de 'köpek ve kediler zehirlendi' iddiasında 1 kişi gözaltına alındı

Mersin Toroslar'da ölü bulunan 2 kedi ve 1 köpeğin zehirlendiği iddiasıyla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.