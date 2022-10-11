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    Mersin'de 'köpek ve kediler zehirlendi' iddiasında 1 kişi gözaltına alındı

    Mersin Toroslar'da ölü bulunan 2 kedi ve 1 köpeğin zehirlendiği iddiasıyla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
    • 11.10.2022 - 17:25
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 17:33
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    Mersin'de 'köpek ve kediler zehirlendi' iddiasında 1 kişi gözaltına alındı

    Mersi'in Toroslar ilçesine bağlı Kepirli Mahallesi'nde 2 kedi ve 1 köpeğin yerde can çekiştiğini görenler, jandarmaya haber verdi.

    İhbar üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (Haydi) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

    Zehir verilerek öldürüldüğü iddia edildi

    Zehir verilerek öldürüldüğü değerlendirilen köpek ve kediler, inceleme için alınıp, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Laboratuvarı'na götürüldü.

    1 şüpheli gözaltına alındı

    DHA'nın haberine göre, bölgede geniş çaplı araştırma başlatan jandarma ekiplerinin, şüphe üzerine C.Y.'yi gözaltına aldığı öğrenildi.

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