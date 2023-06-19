Mersin'de kurbanlık hayvanın ağzına içki şişesi veren çiftlik çalışanı: Yanlış anlaşıldık Mersin'in Tarsus ilçesinde Kurban Bayramı öncesi ineğe içki şişesi içerisinde sıvı verip, görüntüleri 'İçerim kime ne, sarhoşum sana ne' sözlerinin geçtiği şarkıyla paylaşan çiftlik çalışanı, tepkiler sonrası şişenin içindekinin ilaç olduğunu söyledi.

DHA

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, pazarlarda da hareketlilik başladı..

Yurdun her noktasında kurulan çadırlarla hayvan satışları devam ederken, sosyal medyada paylaşılan bir video büyük tepkilere neden oldu..

Mersin'den yaşanılan olayda, bir çiftlik çalışanı büyükbaş hayvanın ağzına zorla içki şişesi soktu.

Görüntüleri ise 'İçerim kime ne, sarhoşum sana ne' sözlerinin geçtiği şarkıyla paylaşınca tepki çekti.

Şişenin içindeki sıvının ilaç olduğu tespit edildi

Tepkiler sonrası, Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, görüntülerin kaydedildiği çiftlikte incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemede, içki şişesinde hayvansal ilaçlar hazırlandığı saptandı. Hazırlanan ilaçların yine içki şişeleriyle hayvanlara verildiği belirtildi.

Bu tespitler üzerine cezai işlem uygulanmadı.

"Yanlış anlaşıldık"

Görüntüdeki çiftlik çalışanı, yanlış anlaşıldığını anlatan yeni bir görüntü yayınladı. Görüntülerde ineğe verdiği ilacı hazırlayan ve içki şişesine dolduran çalışan, plastik şişenin hayvanın ağzında ezildiğini, bu nedenle ilacı cam şişede verdiklerini söyledi.