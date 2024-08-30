Mersin'de kutsal değerlere küfrettiği ileri sürülen belediye personeli gözaltına alındı Mersin’de para meselesi yüzünden tartıştığı kadın çalışanı tehdit ederek kutsal değerlere hakaret ettiği ileri sürülen belediye personeli gözaltına alındı.

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin giriş katında yaşanan olayda, aralarında gönül ilişkisi olduğu ileri sürülen erkek ve kadın belediye personelleri arasında para meselesinden tartışma çıktı.

Tartışma sırasında erkek şahsın dini değerlere küfür ve hareket ettiği öne sürüldü.

Tartışma, diğer personellerin araya girmesiyle yatıştırılırken, olay sırasında çekilen cep telefonu görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İNCELEME BAŞLATTI

Görüntülerin bazı sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca suç unsuru olup olmadığına yönelik inceleme başlatılırken, olayın ortaya çıkmasının ardından görüntülere yansıyan ve güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen erkek şahsın işine son verildiği, kadın şahsın ise memur olmasından dolayı yerinin değiştirildiği öğrenildi.

Ayrıca olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Öte yandan olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, görüntülerde yer alan belediye personeli İ.N.’nin gece saatlerinde gözaltına alındığı bildirildi.

ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Mersin Emniyet Müdürlüğü’nün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Muhtelif haber sitelerinde ve bazı sosyal medya platformlarında yer alan, Mersin Büyükşehir Belediyesinin bir çalışanının kutsal değerlere küfür ettiğine ilişkin video görüntülerinin de yer aldığı paylaşımlara konu olan olay, ekiplerimiz tarafından araştırılmış, bahse konu olayda müşteki B.Ö., İ.N. isimli şahsın kendisine hakarette bulunduğunu, silahla tehdit ettiğini beyan etmesi ve aynı şahsın kutsal değerlerimize yönelik sinkaflı cümleler sarf ettiğinin tespit edilmesine istinaden alınan savcı talimatı doğrultusunda şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır"

Açıklamada, şüpheli İ.N. hakkında ’tehdit, hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan adli tahkikat başlatıldığı ifade edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)