Mersin’de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

İHA
Mersin'de Mut Silifke Karayolu Palantepe Mahallesi’nde, Raziye K. (23) idaresindeki 33 ALH 372 plakalı mobilet ile Mehmet Ç. (22) idaresindeki 42 AFM 719 plakalı otomobil çarpıştı.
Genç kadın hayatını kaybetti
Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Kazada motosikletteki yolcu konumundaki Raziye Yaldız (22) hayatını kaybederken sürücüler ve otomobilde yolcu konumunda bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar tedavi altında
Yaralılar ambulansla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, motosiklet sürücüsü Raziye Kara ise Mersin’e sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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