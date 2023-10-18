Mersin’de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
İHA

Mersin'de Mut Silifke Karayolu Palantepe Mahallesi’nde, Raziye K. (23) idaresindeki 33 ALH 372 plakalı mobilet ile Mehmet Ç. (22) idaresindeki 42 AFM 719 plakalı otomobil çarpıştı.

Genç kadın hayatını kaybetti

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Kazada motosikletteki yolcu konumundaki Raziye Yaldız (22) hayatını kaybederken sürücüler ve otomobilde yolcu konumunda bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar tedavi altında

Yaralılar ambulansla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, motosiklet sürücüsü Raziye Kara ise Mersin’e sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)