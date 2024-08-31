Mersin'de mucize kurtuluş! Park ettiği aracının üzerine balkon çöktü Erdemli ilçesinde park halindeki aracın üzerine ikinci katın dam kısmında yer alan balkon çöktü. Sürücü ise ölümden 1,5 dakikayla kurtuldu.

İHA

Sürücü ölümden saniyelerle kurtuldu..

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi İmam Hatip Sokak üzerine meydana gelen olayda, bir yakınını ziyarete giden Mustafa Köken oğluna ait hafif ticari aracı sokak kenarına park etti.

1,5 DAKİKA SONRA BALKON ÇÖKTÜ

Köken araçtan çıktıktan yaklaşık 1,5 dakika sonra 2 katlı binanın dam kısmında bulunan balkon betonu aracın üzerine çöktü.

Sürücünün o anda araçta olmaması bir faciayı önledi. Çökme sonucu araçta ise ağır hasar meydana geldi.

Öte yandan, Köken'in olayla ilgili şikayetçi olduğu öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)