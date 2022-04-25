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    Mersin'de musilaj zannedilen polen sahili sarıya boyadı, binlerce arı telef oldu

    Kızkalesi başta olmak üzere birçok noktada denize dökülen polen tozları sahili sarıya çevirdi. İlk başta musilaj zannedilen polen tozu ile birlikte denize gelen binlerce arı telef olarak karaya vurdu.
    • 25.04.2022 - 05:16
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    Mersin'de musilaj zannedilen polen sahili sarıya boyadı, binlerce arı telef oldu

    İlkbaharın son haftalarında sıcaklıkların artmasıyla birlikte sahile yakın bölgeler başta olmak üzere birçok şehirde ağaçlar çiçek açtı. Ağaçların çiçek açmasıyla birlikte polenler de dökülmeye başladı.

    Pllen tozları ile arılar da telef oldu

    İHA'nın haberine göre; 321 kilometrelik sahil bandı olan Mersin’de birçok noktada polen tozları denizle buluştu. Başta turizmin gözbebeği Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi ve Ayaş sahili olmak üzere birçok noktada denize dökülen polen tozları suyla sahile vurdu. İlk önce vatandaşlar tarafından müsilaj zannedilen polen tozları ile birlikte arılar da denizde telef oldu. Sahil bandında birçok noktada binlerce arının telef olması ise tatil için gelen vatandaşları üzdü.

    Mersin'de musilaj zannedilen polen sahili sarıya boyadı, binlerce arı telef oldu - VİDEO

    "Arıların telef olması üzücü"

    Hem tatil hem de aile ziyareti için Kızkalesi’ne geldiklerini, havanın çok güzel olduğunu belirten Büşra Öztürk, ”Deniz çok güzel. Tabii şu an aşırı derecede polen var denizde. Ama ona rağmen yine de güzel. Denizde polenle birlikte telef olan arıları da gördük, kıyıya vurmuş onlar da, çok üzücü tabii. Deniz her ne kadar güzel olsa da üzücü kısmı polenlerle arıların telef olarak kıyıya vuruşu, onun dışında her şey güzel” dedi.

    Mersin de musilaj zannedilen polen sahili sarıya boyadı, binlerce arı telef oldu #1

    Polenler zararsız

    Şu anda denizin polenli olduğunu ama normalde bu bölgeyi çok beğendiğini aktaran Öztürk, denizin berrak, çarşaf gibi olduğunu ve tatilcilerin tercih edebileceğini kaydetti.

    Mersin de musilaj zannedilen polen sahili sarıya boyadı, binlerce arı telef oldu #2

    Uzmanlar, mevsimin bu dönemlerinde Mersin dışında Antalya ve Muğla gibi bazı illerde benzer durumların yaşanabileceğini belirterek, polenlerin herhangi bir zararının olmayacağını ve kısa sürede denizde kaybolacağını bildirdi.

    Mersin de musilaj zannedilen polen sahili sarıya boyadı, binlerce arı telef oldu #3

    Mersin de musilaj zannedilen polen sahili sarıya boyadı, binlerce arı telef oldu #4

    Mersin de musilaj zannedilen polen sahili sarıya boyadı, binlerce arı telef oldu #5

    Mersin de musilaj zannedilen polen sahili sarıya boyadı, binlerce arı telef oldu #6


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