Mersin'de okul servisi şarampole yuvarlandı: 7 yaralı
DHA

Mersin'de yaşanılan kazada öğrenciler ölümden döndü..

Anamur ilçesine bağlı Çarıklar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, ortaokul öğrencilerini taşıyan 44 yaşındaki Fatih Yılmaz idaresindeki 33 S 2016 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 30 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı.

7 kişi yaralandı

Kazada sürücü ve 6 öğrenci yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar, özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, devrilen ise vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı.

Mersin’de okul servisi şarampole yuvarlandı: 6’sı öğrenci 7 yaralı #1
Mersin’de okul servisi şarampole yuvarlandı: 6’sı öğrenci 7 yaralı #2
Mersin’de okul servisi şarampole yuvarlandı: 6’sı öğrenci 7 yaralı #3
Mersin’de okul servisi şarampole yuvarlandı: 6’sı öğrenci 7 yaralı #4
Mersin’de okul servisi şarampole yuvarlandı: 6’sı öğrenci 7 yaralı #5