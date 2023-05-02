Mersin'de okul servisi şarampole yuvarlandı: 7 yaralı

DHA
Mersin'de yaşanılan kazada öğrenciler ölümden döndü..
Anamur ilçesine bağlı Çarıklar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, ortaokul öğrencilerini taşıyan 44 yaşındaki Fatih Yılmaz idaresindeki 33 S 2016 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 30 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı.
7 kişi yaralandı
Kazada sürücü ve 6 öğrenci yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar, özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, devrilen minibüs ise vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı.