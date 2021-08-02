Mersin’in Aydıncık ilçesinde çıkan ve 4’üncü gününde kontrol altına alınan yangında, orman işçilerinin müdahale ederken alevlerin ortasında kaldığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

Aydıncık ilçesinde 28 Temmuz'da çıkan orman yangını nedeniyle çok sayıda ev tedbiren boşaltılmış, alevler, kuvvetli rüzgar nedeniyle ilçe merkezi ile farklı noktalara yayılmıştı.

Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu 4. gününde kontrol altına alınmıştı.

CANLARINI HİÇE SAYIP YANGINA MÜDAHALE ETTİLER

O yangında itfaiye ekiplerinin canlarını tehlikeye atarak yangına nasıl müdahale ettiğine dair görüntüler ortaya çıktı. Canlarını hiçe sayıp yangına müdahale eden işçiler rüzgarın etkisiyle alevlerin arasında kaldı.

Mersin'de orman işçileri, yangına müdahale ederken alevlerin ortasında kaldı VİDEO

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"YANGININ ORTASINDA KALDIK, YANACAĞIZ"

Ormancıların can havliyle “Yangının ortasında kaldık, Kaçalım, kaçalım, yanacağız” dediği anlar yürek burktu.