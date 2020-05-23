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- Mersin'de orman yangını: 3 hektar kül oldu
Mersin'de orman yangını: 3 hektar kül oldu
Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 3 hektar kızılçam ormanı yandı.
- İHA
- 23.05.2020 - 05:36
Mersin'in Aydıncık ilçesi sınırlarındaki Karatepe mevkisinde kızılçam ormanlarından alevlerin yükselmesiyle Aydıncık ve Gülnar Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.
Yangının çıktığı bölgeye ulaşan ekipler, yangına 5 arazöz ve su tankeriyle müdahale etti.
3 HERKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ
Rüzgarın da etkili olduğu bölgedeki bazı evler önlem olarak boşaltıldı. Çevre ilçelerden gelen ekiplerle birlikte yangın kontrol altına alındı.
Yangında yaklaşık 3 hektar kızılçam ormanının zarar gördüğü öğrenildi.