Mersin'de orman yangını: 3 hektar kül oldu

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 3 hektar kızılçam ormanı yandı.

Mersin'in Aydıncık ilçesi sınırlarındaki Karatepe mevkisinde kızılçam ormanlarından alevlerin yükselmesiyle Aydıncık ve Gülnar Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.

Yangının çıktığı bölgeye ulaşan ekipler, yangına 5 arazöz ve su tankeriyle müdahale etti.

3 HERKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Rüzgarın da etkili olduğu bölgedeki bazı evler önlem olarak boşaltıldı. Çevre ilçelerden gelen ekiplerle birlikte yangın kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 3 hektar kızılçam ormanının zarar gördüğü öğrenildi.



