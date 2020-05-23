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    Mersin'de orman yangını: 3 hektar kül oldu

    Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 3 hektar kızılçam ormanı yandı.
    • İHA
    • 23.05.2020 - 05:36
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    Mersin'de orman yangını: 3 hektar kül oldu

    Mersin'in Aydıncık ilçesi sınırlarındaki Karatepe mevkisinde kızılçam ormanlarından alevlerin yükselmesiyle Aydıncık ve Gülnar Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.

    Yangının çıktığı bölgeye ulaşan ekipler, yangına 5 arazöz ve su tankeriyle müdahale etti.

    3 HERKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

    Rüzgarın da etkili olduğu bölgedeki bazı evler önlem olarak boşaltıldı. Çevre ilçelerden gelen ekiplerle birlikte yangın kontrol altına alındı.

    Yangında yaklaşık 3 hektar kızılçam ormanının zarar gördüğü öğrenildi.


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