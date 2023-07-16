AA & Ensonhaber

Yaz aylarıyla yurt genelinde alınan tedbirlere rağmen yangınları yeniden baş gösterdi.

Hatay'dan sonra Mersin'de de orman yangını çıktı.

Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

3 helikopter ve çok sayıda arazöz bölgede

İhbar üzerine bölgeye 3 söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz, ilk müdahale aracı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Mersin'de orman yangını
Mersin'de orman yangını