Mersin'de orman yangını

AA & Ensonhaber
Yaz aylarıyla yurt genelinde alınan tedbirlere rağmen orman yangınları yeniden baş gösterdi.
Hatay'dan sonra Mersin'de de orman yangını çıktı.
Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
3 helikopter ve çok sayıda arazöz bölgede
İhbar üzerine bölgeye 3 söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz, ilk müdahale aracı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.