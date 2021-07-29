Aydıncık ve Bozyazı ilçelerindeki ormanlık alanlarda çıkan yangınlara müdahale sürerken, 50'den fazla hane boşaltıldı.

Yaz sıcaklarının artmasaıyla, yurdun çeşitli noktalarında orman yangınları meydana gelirken, yangınlarda sabotaj ihtimali araştırılıyor.

Antalya'dan sonra Mersin'de de orman yangınları patlak verdi.

Aydıncık ilçesine bağlı Pembecik ve Bozyazı ilçesinin Kötekler mahallelerindeki ormanlık alanlarda, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine söndürme helikopteri, arazöz ve iş makineleri ile bölgeye yönlendirilen orman işçileri, yangına müdahale etmeye başladı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları, havadan ve karadan sürüyor.

Mersin'de orman yangınları-Video

HAVADAN MÜDAHALEYE ARA VERİLDİ

Mersin'in Aydıncık ve Bozyazı ilçelerindeki ormanlık alanlarda çıkan yangın devam ediyor. Havanın kararmasıyla yangına havadan yapılan müdahaleye ara verildi. Ekiplerin alevlere karadan müdahalesi devam ediyor.

52 EV BOŞALTILDI

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Aydıncık ilçesinde devam eden orman yangını bölgesinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Durağan ve Yenikaş mahallelerinde yangın nedeniyle tedbir amaçlı 52 ev boşaltılırken, 157 kişi güvenli alana götürüldü. Yangında şu ana kadar yaklaşık 20 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.