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    Mersin'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

    Kaza sonucu bir kişi hayatını kaybederken, yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerinin müdahelesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
    • AA
    • 28.05.2020 - 12:14
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    Mersin'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

    Mersin'in Tarsus ilçesinde H.B. idaresindeki 55 PB 200 plakalı otomobil, Damlama mevkisinde kontrolden çıktı.

    Kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarptı.

    İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    1 ÖLÜ, 4 YARALI

    Kazada sürücü H.B ile otomobilde bulunan B.B (3), E.E (8), E.E (10) ve T.B (35) yaralandı.

    Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Hastaneye kaldırılan B.B., tüm mühalelere rağmen kurtarılamadı.

    Mersin'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 4 yaralı ViDEO

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