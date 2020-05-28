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- Mersin'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Mersin'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Kaza sonucu bir kişi hayatını kaybederken, yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerinin müdahelesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
- AA
- 28.05.2020 - 12:14
Mersin'in Tarsus ilçesinde H.B. idaresindeki 55 PB 200 plakalı otomobil, Damlama mevkisinde kontrolden çıktı.
Kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
1 ÖLÜ, 4 YARALI
Kazada sürücü H.B ile otomobilde bulunan B.B (3), E.E (8), E.E (10) ve T.B (35) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan B.B., tüm mühalelere rağmen kurtarılamadı.
Mersin'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 4 yaralı ViDEO