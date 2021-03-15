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    Mersin'de otomobilin çocuğa çarptığı kaza anı kamerada

    Tarsus ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen 10 yaşındaki Suriye uyruklu Ronai Kadir'e otomobil çarptı.
    • DHA
    • 15.03.2021 - 17:24
    • Güncelleme : 15.03.2021 - 17:55
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    Mersin'de otomobilin çocuğa çarptığı kaza anı kamerada

    Tarsus'a bağlı Anıt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana gelen olayda, E.K.K yönetimdeki 33 NRG 58 plakalı otomobil, karşıya geçmek için aniden yola çıkan Ronai Kadir'e çarptı.

    KÜÇÜK ÇOCUK HAVADA TAKLALAR ATTI

    Çarpmanın etkisiyle Kadir, havada taklalar attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü E.K.K. ile Kadir ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Mersin'de otomobilin çocuğa çarptığı kaza anı kamerada VİDEO

    Mersin de otomobilin çocuğa çarptığı kaza anı kamerada #1

    Mersin de otomobilin çocuğa çarptığı kaza anı kamerada #2

    Mersin de otomobilin çocuğa çarptığı kaza anı kamerada #3

    Mersin de otomobilin çocuğa çarptığı kaza anı kamerada #4


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