Mersin'de otomobilin çocuğa çarptığı kaza anı kamerada

Tarsus ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen 10 yaşındaki Suriye uyruklu Ronai Kadir'e otomobil çarptı.

Tarsus'a bağlı Anıt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana gelen olayda, E.K.K yönetimdeki 33 NRG 58 plakalı otomobil, karşıya geçmek için aniden yola çıkan Ronai Kadir'e çarptı.

KÜÇÜK ÇOCUK HAVADA TAKLALAR ATTI

Çarpmanın etkisiyle Kadir, havada taklalar attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü E.K.K. ile Kadir ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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