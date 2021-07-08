Mersin'de otoparkta çıkan yangında 12 araç kül oldu
Mersin'de tatil beldesi Kızkalesi'nde, otellerin ortak kullandığı otoparktaki çıkan yangında 12 araç kullanılamaz hale geldi.
- DHA
- 08.07.2021 - 01:55
Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı saat 21.30 sıralarında tatilcilerin gözde merkezi Kızkalesi'nde, otellerin ortak kullandığı otoparkta yangın çıktı
Alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangında 10 araç tamamen, 2 araç ise kısmen yandı.
12 ARAÇ HASAR GÖRDÜ
Otoparktaki bazı araçlardan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, araçları saran yangına müdahale etti.
Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında 10 araç tamamen, 2 araç ise kısmen yandı. Soğutma çalışmasını tamamlayan itfaiye ekipleri, 12 aracın hasar gördüğü yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.
Polis, yangınla ilgili soruşturmaya devam ediyor.