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    Mersin'de özel halk otobüsü ile minibüs çarpıştı

    Mersin'in Yenişehir ilçesinde özel halk otobüsü ile minibüsün çarpıştığı kazada 20 kişi yaralandı.
    • AA
    • 19.10.2021 - 19:05
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    Mersin'de özel halk otobüsü ile minibüs çarpıştı

    Mersin'in Yenişehir ilçesinde, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 33 H 0013 plakalı özel halk otobüsü, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda 33 M 0444 plakalı minibüs ile çarpıştı.

    20 KİŞİ YARALANDI

    Çevredeki durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada 20 kişi yaralandı.

    Mersin de özel halk otobüsü ile minibüs çarpıştı #1

    YARALILARIN ÇOĞU HASTANEYE KALDIRILDI

    Yaralılardan 13'ü ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı, hafif yaralı 7 kişinin tedavileri sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı.

    Kaza nedeniyle bulvarda araçların geçişi bir süre kontrollü şekilde sağlandı.

    Mersin de özel halk otobüsü ile minibüs çarpıştı #2

    Mersin de özel halk otobüsü ile minibüs çarpıştı #3

    Mersin de özel halk otobüsü ile minibüs çarpıştı #4

     

     

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