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Mersin’de özel harekat polisi merdivenden düşüp can verdi

Mersin’de özel harekat polisi merdivenden düşüp can verdi

Bir anlık dalgınlık sonucu merdivenden düşerek başını beton zemine çarpan özel harekat polisi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.