Mersin’de özel harekat polisi merdivenden düşüp can verdi
Bir anlık dalgınlık sonucu merdivenden düşerek başını beton zemine çarpan özel harekat polisi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
- 15.08.2022 - 13:55
Adana’da özel harekat polisi olarak görev yapan Mersin Tarsuslu Osman Şerif Aktaş (26), Sağlıklı Mahallesi’ndeki babaevini ziyaretinde bir anlık dalgınlık sonucu merdivenden düştü.
Aktaş, bu sırada başını beton zemine çarptı.
Kurtarılamadı
Hastaneye kaldırılan ve yakında düğününün olacağı öğrenilen Aktaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Aktaş’ın bugün Sağlıklı Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.